- Laura Cosoi, in varsta de 39 de ani și Cosmin Curticapean au o casnicie așa cum și-au dorit și doua fetițe care le-au schimbat total viața. Invitata in cadrul emisiunii „La Maruța” de la Pro TV, actrița a facut marturisiri sincere despre familia ei și despre implicarea soțului sau in creșterea micuțelor.„Soțul…

- Adela Popescu a nascut al treilea copil pe 11 iulie, iar la aproximativ o luna și jumatate de atunci, vedeta a stabilit botezul mezinului familiei. Prezentatoarea de la Pro TV a facut primele dezvaluiri chiar in fața fanilor sai, pe rețelele de socializare. Primele detalii au fost puse la punct, Adela…

- Luna trecuta, Adela Popescu l-a adus pe lume pe micuțul Adrian, cel de-al treilea copil al sau, iar acum deja a stabilit data, locația și alte cateva detalii legate de botez. Deși nu a dezvaluit ziua exacta cand va avea loc evenimentul, vedeta a dat de ințeles ca nu mai mult pana la acel moment.

- Laura Cosoi traiește de aproximativ noua ani de zile o poveste de iubire cu Cosmin Curticapean. Vedeta a anunțat ca ea și soțul au implinit acum șase ani de la casatorie. Sunt in vacanța, traiesc cele mai frumoase momente in familie. Vedeta in varsta de 39 de ani și-a declarat inca o data dragostea…

- La o luna de la nașterea celui de-al treilea copil al Adelei Popescu și al lui Radu Valcan, acum prezentatorul TV a dezvaluit și numele micuțului. Cum il cheama pe cel mai mic membru din familia celor doi.

- La aproape o luna de zile de cand a nascut, Adela Popescu a dezvaluit numele celui de-al treilea copil al sau și al lui Radu Valcan. Mezinul familiei a venit pe lume pe 18 iulie și crește pe zi ce trece. La Insta Story, Adela a postat o fotografie in care poarta un colier cu litera A. Pe imagine, prezentatoarea…

- Laura Cosoi nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe din Romania. Superba blondina radiaza de fericire dupa ce a nascut cel de-al doilea copil, iar fosta iubita a lui Smiley arata mai bine ca niciodata. Ce a sfatuit-o soacra sa la al treilea…

- Adela Popescu a nascut! Cunoscuta actrița și prezentatoare de televiziune și-a strans pentru prima oara in brațe cel de-al treilea copil. Iata prima imagine cu bebelușul și cei doi proaspeți parinți! Fanii au reacționat imediat. Adela Popescu a nascut! Prima imagine cu al treilea copil al vedetei Adela…