- In timp ce eforturile Kievului s-au concentrat pana acum pe recucerirea teritoriului din sudul si estul Ucrainei, Zelenski a afirmat intr-un interviu pentru CNN (intreg materialul disponibul aici) ca obiectivul sau final este eliberarea Crimeei, peninsula anexata de Rusia in 2014 prin incalcarea dreptului…

- Bilantul victimelor in urma atacului cu rachete din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, potrivit autoritatilor locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite, transmite CNN. Rachetele rusesti au lovit, marti, centrul aglomerat al orasului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut miercuri ca progresele inregistrate de forțele armate ale Kievului in ofensiva lor impotriva invadatorilor ruși au fost mai „lente decat se dorea”, relateaza BBC . „Unii oameni cred ca acesta este un film de la Hollywood și se așteapta la rezultate…

- Presedintele SUA, Joe Biden, este de acord cu eliminarea unuia dintre obstacolele birocratice pentru care Ucraina nu poate sa adere la NATO, a declarat pentru CNN o sursa familiarizata cu situatia. Potrivit sursei, Biden ar fi dispus sa renunte la Planul de Actiune pentru Aderare (MAP), care in concluziile…

- Ucraina este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a anuntat presedintele sau, citat de news.ro. Volodimir Zelenski a declarat ca nu stie cat timp va dura si ca „poate merge intr-o varietate de moduri" – dar ca „cred cu tarie" ca vor reusi.…

- Zeci de sefi de stat si de guvern din Europa si lideri ai Uniunii Europene s-au reunit in Republica Moldova, in apropiere de granita cu Ucraina, pentru a transmite un mesaj de sustinere a celor doua tari in contextul razboiului declansat de Rusia. Intre ei, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…