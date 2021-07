Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a publicat, vineri, pe Facebook, o fotografie in care apare o statuie din ceara a laurei Codruța Kovesi, șefa parchetului European. Daniel Funeriu precizeaza ca statuia se afla la un muzeu al figurilor de ceara din Bulgaria, iar respectiva poza…

- Fosta șefa a DNA și actual procuror șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a fost așezata langa Vladimir Putin in muzeul figurilor de ceara de la Varna, din Bulgaria. Fotografia care arata cum au fost așezate figurile celor doi alaturi, Kovesi și Putin, a fost facuta publica, pe contul sau…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, îi îndeamna pe cetatenii moldoveni sa iasa în numar cât mai mare la vot, duminica, "pentru ca de acest vot depinde viitorul democratic al Republicii Moldova"."M-a bucurat sa vad mobilizarea celor din diaspora,…

- Liderului de la Kremlin i s-a pus pata pe gigantii din hi-tech. Vladimir Putin vrea ca acesti uriasi din Social Media sa bage bani in economia Rusiei. Astfel, presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege care obliga marile companii IT din Occident sa-si deschida filiale in Rusia, potrivit…

- La Domeniul Regal Savarsin, publicul va putea vizita in curand Atelierul Auto al Regelui Mihai. In atelier se vor regasi toate piesele, uneltele si accesoriile lui originale, dupa cum a anuntat Familia Regala a Romaniei intr-o postare pe Facebook. O echipa de mesteri locali de la Ilteu, alaturi de angajatii…

- Presedintele CNCAV Valeriu Gheorghita a mers duminica in comuna Izvoru, din judetul Arges, locul unde a copilarit, pentru a se alatura campaniei de imunizare a populatiei echipei medicale a centrului deschis in zona. Dupa cateva ore, 35 de persoane au fost vaccinate de Gheorghita, inclusiv verisoara…

- Un posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax. Putin are programata joi o intrevedere…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a transmis un mesaj in contextul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, multumind jurnalistilor care au contribuit la informarea corecta a populatiei in perioada pandemiei. „Le multumesc astazi, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, tuturor jurnalistilor…