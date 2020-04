Laura Codruta Kovesi a fost declarata personalitatea anului de publicatia Emerging Europe

Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarea coronavirusului cu care se confrunta culegatorii de fructe si legume veniti in Occident din Romania carantinata scoate in evidenta inegalitatile din Europa: Sunt mai importante recoltele din Europa de Vest ca sanatatea lucratorilor din Est? The Guardian a publicat un material amplu…

- Platanul din Campeni, castigatorul concursului „Arborele anului 2019 in Romania" si care a concurat in 2018 cu alti copaci remarcabili ai Europei, a fost toaletat din nou, din acesta ramanand doar trunchiul si crengile mai groase care au fost vopsite in capete. Pentru taierea crengilor inalte…

- In plina pandemie, sute de romani au plecat sa lucreze in agricultura, in Germania. Presa germana scrie ca fermierii sunt recunoscatori ca datorita muncitorilor romani nu-și vor pierde recoltele. Sociologul Alexandra Voivozeanu prezinta pentru publicul Libertatea cine sunt oamenii din spatele cifrelor.“Fara…

- Ne vin vești rele de la Bruxelles. Suntem informați ca: „Eforturile miniștrilor de Finanțe europeni de a ajunge la un acord privind un pachet de masuri fiscale menit sa contracareze consecințele pandemiei COVID-19 s-au prelungit in noaptea de marti spre miercuri ( 7-8 /04) dar fara rezultat. Dificultațile…

- Organizatia internationala pentru protectia mediului Greenpeace a lansat marti un apel la solidaritate intre tarile membre in privinta raspunsului la criza cauzata de COVID-19, astfel incat populatia sa fie cat mai bine protejata, indica un comunicat al biroului Greenpeace la Bruxelles. ''COVID-19…

- Organizatia internationala pentru protectia mediului Greenpeace a lansat marti un apel la solidaritate intre tarile membre in privinta raspunsului la criza cauzata de COVID-19, astfel incat populatia sa fie cat mai bine protejata, indica un comunicat al biroului Greenpeace la Bruxelles, potrivit…

- ZIUA PACALELILOR 2020, 1 APRILIE 2020: Celebrarea Zilei Pacalelilor isi are originile in Franta, in secolul al XVI-lea, cand a fost adoptat calendarul Gregorian, care a mutat Anul Nou de la 1 aprilie la 1 ianuarie. Vestea noului calendar s-a raspandit incet iar cei care continuau sa sarbatoreasca…

- Ecouri bruxeleze ale moțiunii bucureștene Moțiunea de cenzura inițiata de Social Democrații din Parlamentul Romaniei impotriva prim-ministrului de dreapta, Ludovic Orban și a cabinetului acestuia a trecut cu 261 la 139 voturi. Moțiunea a fost inaintata ca o reacție la incercarea guvernului de a schimba…