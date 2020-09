Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a depus juramantul in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in calitate de sef al Parchetului European. Fosta sefa DNA a jurat sa nu urmeze instructiuni de la alte persoane sau entitati. „Jur solemn sa fiu complet independenta in indeplinirea responsabilitatilor mele in interesul…

- Laura Codruța Kovesi: „Jur solemn sa fiu complet independenta in indeplinirea responsabilitatilor mele in interesul Uniunii Europene si sa nu caut si sau sa urmez instructiuni de la alta persoane sau entitate externa Parchetului European. Ma angajez mai departe sa ma supun datoriei de confidentialitate…

- Laura Codruta Kovesi a depus juramantul in calitate de sef al Parchetului European și devine primul conducator al instituției inființate de UE. In prezent, la Parchet se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea activitații.Citește și: Traian Basescu, in seara alegerilor: Eu ma duc sa-mi fac…

- Laura Codruta Kovesi si mai mulți procurori europeni au depus luni juramantul in cadrul unei sedinte care a marcat inaugurarea activitații Parchetului European, potrivit unui comunicat de presa al Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

- Laura Codruta Kovesi a depus juramantul in calitate de sef al Parchetului European și devine primul conducator al instituției inființate de UE. In prezent, la Parchet se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea activitații.

- O sedinta de a inaugurare a Parchetului European (EPPO) a avut loc luni, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), pentru a marca debutul oficial al activitatilor EPPO, in cursul careia sefa acestei institutii, Laura Codruta Kovesi, si procurorii europeni ai Parchetului European si-au luat angajamentul…

- Laura Codruța Kovesi a depus juramantul in calitate de șef al Parchetului European, in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Ea a jurat sa nu urmeze instrucțiunile altor entitați sau persoane, relateaza Mediafax.”Jur solemn sa fiu complet independenta in indeplinirearesponsabilitaților mele in…

- Laura Codruta Kovesi a depus in fata Curtii de Justitie a UE, luni, angajamentul solemn in calitate de sefa a Parchetului European, potrivit unui comunicat de presa al Curtii. La ceremonie a participat si fiul jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017 din cauza investigatiilor de…