La reuniunea Adunarii Generale a Retelei Europene de Dezvoltare Durabila (ESDN) de marti, una dintre cele mai reprezentative organizatii europene in domeniu, a fost stabilit noul Comitet Executiv iar coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din Romania, Laszlo Borbely, va avea rolul de vicepresedinte. „Vestile bune continua sa apara. Dupa ce am fost anuntati ca suntem castigatorii celui mai important premiu ONU pentru inovare in administratia publica, primim astazi o noua recunoastere a eforturilor noastre de a face Romania o voce puternica in implementarea Agendei 2030 pentru…