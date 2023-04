Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, Marius Copil a trecut in primul tur al turneului challenger de la Biel/Bienne din Elvetia de Marek Gengel, aflat cu 155 de pozitii mai sus in ierarhia mondiala. Marius Copil, in turul al doilea la Biel/Bienne Copil s-a impus dupa doua seturi,…

- CSM Targoviște a reușit o calificare senzaționala in semifinalele Cupei CEV la volei feminin! Acolo, vom avea o confruntare 100% romaneasca. Invingatoare cu scorul de 3-2 in tur, formația noastra a reușit sa obțina victoria și pe terenul formației Olympiakos Pireu, in returul sferturilor de finala!…

- Metz, echipa lui Ladislau Boloni, a invins-o cu 3-0 pe Annecy, care o eliminase pe Marseille din Cupa Franței, și e la doar doua puncte de locul 2, ce asigura promovarea in Ligue 1. Cea mai buna perioada a lui Boloni la FC Metz. Din octombrie, nu a mai pierdut niciun meci. Patru luni fara infrangere…

- PSG le-a oferit fanilor un adevarat thriller, campioana Franței caștigand in prelungiri meciul cu Lille, scor 4-3. Parizienii au condus cu 2-0, oaspeții au revenit și au avut 3-2, insa trupa lui Christophe Galtier a obținut victoria in minutul 95, dupa o lovitura libera a lui Lionel Messi.

- Portarul roman Ionut Radu a fost titular in victoria lui AJ Auxerre, 2-1 acasa cu Olympique Lyon, vineri, in primul meci al etapei a 24-a din Ligue 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O echipa de juniori a Farului, alcatuita din jucatori cu varste sub 18 ani, a sustinut, in Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, o partida amicala in compania echipei de seniori a clubului CS Navodari (Liga a IV-a). Victoria a revenit tinerilor „marinari”, scor 2-0 (0-0). Ambele goluri au fost marcate…

- Dupa ce in urma cu trei zile a fost pe teren in meciul amical dintre vedetele din Arabia Saudita și PSG, Cristiano Ronaldo a debutat oficial pentru Al-Nassr in victoria cu 1-0 impotriva lui Al-Ettifaq.

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari miercuri ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria Rusiei in ofensiva sa din Ucraina, care este "garantata" in opinia sa, la aproape un an dupa ce a lansat operatiunea rusa pe teritoriul ucrainean, unde Moscova a suferit mai multe infrangeri militare,…