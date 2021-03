“Lăsaţi-l să moară!” Reacţia oamenilor la vederea agresorului împușcat de poliție Doi muncitori, de 36 și 52 de ani, au murit injunghiați, luni, in timp erau la munca, intr-un apartament din Onești, județul Bacau. Ei au fost sechestrați și apoi injunghiați de fostul proprietar al imobilului in care lucrau meșterii. Acesta, la randul sau, a fost impușcat de poliție in momentul intervenției forțelor de ordine, care a avut loc dupa cateva ore de negocieri. SURSE: Percheziții la zeci de firme și instituții publice apropiate de Darius Valcov Fostul proprietar al imobilului, care a pierdut apartamentul in urma cu 12 ani, in favoarea companiei unde lucrau victimele, i-a sechestrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Polițiștii au intervenit luni dupa ce au fost sesizați despre rapirea celor doi, intr-un imobil din Onești.Potrivit primelor informații, barbatul i-ar fi sechestrat pe cei doi muncitori pentru ca și-ar fi adus aminte ca in trecut nu i-au facut bine reparațiile pentru care i-a chemat.Ajunși la fața locului,…

- Doi muncitori, de 36 și 52 de ani, au murit injunghiați, luni, in timp erau la munca, intr-un apartament din Onești, județul Bacau. Ei au fost sechestrați și apoi injunghiați de fostul proprietar al imobilului in care lucrau meșterii.

- Un barbat de 68 de ani a luat ostatici, pentru cateva ore, doi muncitori, in Onești! Dupa ce l-a injunghiat pe primul, acesta murind pe loc, și al doilea ostatic a fost taiat cu cuțitul de agresor, inainte ca trupele speciale sa intre in forța și sa il impuște pe atacator. Din nefericire, al doilea…

