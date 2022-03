Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc este foarte ingrijorat din cauza razboiului actual dintre Rusia și Ucraina și considera ca acesta poate provoca sfarșitul lumii. Suvernaul Pontif iși dorește ca acest razboi sa se opreasca și sa inceapa negocierile pentru pace intr-un mod foarte serios.

- Starea de alerta nu va mai fi prelungita, confirma președintele social democraților, Marcel Ciolacu. Conform acestuia, situațiile de criza prin care trece in prezent Romania ar putea fi reglementate in scurt timp. Intrebat, luni, daca Romania nu a mai prelungit starea de alerta pentru ca ar putea intra…

- Gerard Depardieu, apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat marți, in a șasea zi de la invazia rusa in Ucraina, pentru AFP: ”Opriți armele și negociați”, scrie presa internaționala. ”Rusia și Ucraina au fost intotdeauna țari surori. Sunt contra acestui razboi fratricid. Eu spun: Opriți…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…