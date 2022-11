In copilarie si in tinerete am jucat fotbal. Chiar am apucat sa fiu legitimat la o echipa de juniori, pana cand un accident la coloana a pus capat scurtei mele cariere sportive. Acum, nici macar nu mai urmaresc vreun meci televizat. Absolut intamplator am aflat ca tocmai a inceput un campionat mondial, gazduit de Qatar. De aceea reiau, cu aceasta ocazie, cateva reflectii din perspectiva crestina asupra celui mai popular sport de pe planeta. Daca-mi permiteti, e un soi de predica pe limba microbistului de azi. Spiritual vorbind, fotbalul atrage si pentru ca reprezinta, cumva, o reflectare in plan…