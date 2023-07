Larry Nassar, fostul medic al Federatiei Americane de Gimnastica, condamnat pentru abuzuri sexuale asupra unor tinere gimnaste, a fost injunghiat de un alt detinut si se afla luni in stare stabila, a anuntat presa americana, citata de AFP. Biroul Federal al Penitenciarelor a confirmat ca un detinut de la penitenciarul american din Coleman, Florida, a […] The post Larry Nassar, medicul condamnat pentru abuzuri sexuale contra unor campioane olimpice, a fost injunghiat in inchisoare! appeared first on Antena Sport .