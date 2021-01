Larisa Iordache, cea mai bună sportivă româncă din anul 2020. Vezi clasamentul! Gimnasta Larisa Iordache, dubla campioana europeana la Mersin, a ocupat primul loc in clasamentul celor mai buni sportivi ai anului 2020, alcatuit de Consiliul Asociatiei Presei Sportive din Romania. Larisa Iordache, care a cucerit patru medalii la Campionatele Europene din Turcia, aur la barna si sol, argint la sarituri si cu echipa, a fost urmata in ierarhie de jucatoarea de tenis Simona Halep si de luptatorul Alin Alexuc-Ciurariu. Halep, numarul doi mondial, a castigat anul trecut trei titluri, la Dubai, Praga si Roma, in timp ce Alexuc a obtinut aurul la Europenele de la Roma, informeaza Agerpres.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

