Maramuresul are un nou prefect, in persoana economistului Nicolae Silviu Ungur. Astfel, Partidul Miscarea Populara a reusit sa-si impuna prefectul de Maramures. Cu cateva saptamani in urma numele noului prefect era vehiculat a fi Remus Lucian Timis, care, intre timp, a fost respins din cauza faptului ca a avut o experienta profesionala insuficienta ca functionar public (6 ani si 4 luni, in timp ce legea prevede minimum 7 ani). Astfel, in cursul zilei de azi, Guvernul Orban il numeste pe Nicolae Silviu Ungur prefect de Maramures. Nicolae Silviu Ungur este din localitatea Lapus si are 42 ani. Din…