Laptele, singurul aliment complet Bem lapte din prima si pana in ultima zi a vietii noastre si bine facem. Laptele este singurul aliment complet. Laptele contine toate cele trei categorii principale de substante nutritive (proteine, glucide si lipide), alaturi de vitamine (calciu, fosfor, zinc si fier). Ce face bun Laptele previne rahitismul si osteoporoza prin continutul crescut de calciu. Un litru de lapte pe zi asigura aportul de calciu necesar cresterii si soliditatii sistemului osos. Calciul din lapte, foarte bine absorbit de organism Calciul din lapte este foarte bine absorbit de organism prin prezenta concomitenta a vitaminei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Laptele este primul aliment pe care il consumam din prima zi de viața. Iar nutriționiștii spun ca este un aliment complex, care aduce beneficii sanatații și pe care il putem manca pe tot parcursul vieții.

