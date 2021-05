Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul online si offline de optica Lensa.ro a inregistrat in primele patru luni afaceri de 3,6 milioane euro (17,6 milioane lei), cu 91% in crestere comparativ cu ianuarie - aprilie 2020, in timp ce cifra de afaceri cumulata de la infiintare, pentru perioada mai 2013 - aprilie 2021, s-a apropiat…

- Grupul TeraPlast anunța o creștere cu 28% a cifrei de afaceri in primul trimestru, la 108 milioane lei, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Rezultatul EBITDA s-a imbunatațit: in ianuarie-martie 2021, aceasta a depașit 17,5 milioane de lei, concretizata in marja EBITDA de 16,2%,…

- Allview a inregistrat, in 2020, o cifra de afaceri de peste 82,75 milioane de euro (404,61 milioane de lei), cea mai mare din istoria de 19 de ani a companiei. Profitul net s-a situat la 4,88 milioane de euro (23,86 milioane de lei), dupa un an de creștere a vanzarilor pentru echipamentele electronice,…

- In intervalul 22-29 martie 2021, in Romania s-au inregistrat 39.585 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in usoara crestere fata de saptamana anterioara (38.177). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269. Recordul…

- dEpurtat.ro, cel mai mare magazin online dedicat exclusiv incaltamintei de dama, a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de 4,2 milioane de euro, inregistrand cresteri de 15% in veniturile provenite din vanzarile online. Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, pentru 2021, compania vizeaza…

- Grupul Agroland (indice bursier AG), cel mai mare lant de magazine din Romania specializate pe segmentele de gradinarit, ingrijirea animalelor de companie si hobby farming, a inregistrat in 2020 o cifra de afaceri de 38,4 milioane de euro, in crestere cu 33% fata de 2019, cand a avut 28,92 milioane…

- "Digi Communications NV, unul dintre grupurile de comunicatii electronice de top, care opereaza pe pietele din Romania, Ungaria, Spania si Italia si compania-mama a RCS&RDS (Romania), a inregistrat venituri de 1,3 miliarde de euro, la finalul anului 2020, conform rezultatelor financiare anuale preliminare…

- Retailerul on-line de parfumuri si produse cosmetice Notino a realizat o cifra de afaceri anuala de 563 milioane de euro (14,5 miliarde de coroane cehesti) in 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 42% de la an la an, potrivit unui comunicat al companiei remis marti AGERPRES. Ponderea Romaniei…