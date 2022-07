Lansator de rachete „made in” Ucraina Militari ucraineni au au improvizat un lansator multiplu de rachete MLRS din diferite componente, unele dintre acestea salvate de pe vehicule rusești avariate sau distruse. Imaginile cu lansatorul improvizat au fost distribuite pe o rețea de socializare. Ukraine Weapons Tracker noteaza ca lansatorul improvizat a fost construit cu cateva tuburi luate de pe un lansator […] The post Lansator de rachete „made in” Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

