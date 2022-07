Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va „revendica” statul american Alaska daca SUA ingheața sau confisca activele rusești ca sancțiune pentru invadarea Ucrainei, a atras atenția miercuri președintele Camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, citat de The Moscow Times . „America sa-și aminteasca mereu: exista o bucata…

- Sistemele de aparare aeriana rusești intarite in estul Ucrainei limiteaza din ce in ce mai mult eficiența dronelor ucrainene, subminand o capacitate ucraineana cheie in razboi, spune Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare privind invazia rusa. Sunt citatați mai mulți oficiali…

- Presedintele rus Vladimir Putin isi compara politica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei. ”Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare. Este uimitor,…

- Președintele rus Vladimir Putin a profitat de un interviu acordat principalului post public de televiziune de la Moscova pentru a amenința din nou Ucraina. Rusia va ataca centrele de comanda ale Kievului daca Occidentul va furniza rachete cu raza lunga de acțiune, spune liderul de la Kremlin. Putin…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca televiziunea rusa de stat susține și propovaduiește propaganda liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Ba, dupa sancțiunile impuse Rusiei de Occident, se lanseaza nu doar in acuze impotriva acestuia, dar și indeamna telespectatorii sa fie de acord cu unele opinii…

- Ministerul britanic al Apararii a transmis, potrivit unui raport publicat sambata, ca Rusia a fost obligata sa-si regrupreze trupele dupa ce rusii nu au reusit sa avanseze suficient in zona de nord-est a Ucrainei.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada marti, coborand la cel mai mic nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii si al semnalelor de la Kremlin ca plata in ruble este asteptata a