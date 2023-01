Lansarea The Master Plan a început în Academia de eCommerce by Gomag. Ce trebuie să știe antreprenorii The Master Plan este un nou material fizic creat de echipa Gomag, cei care dezvolta si una dintre cele mai iubite platforme eCommerce romanesti. Un ghid compact de 138 de pagini, The Master Plan include modele, sabloane si harti capabile sa te indrume pe calea spre succes in antreprenoriat. Lansat recent in Academia de eCommerce by Gomag, produsul a intrat in etapa de comanda cu livrare imediata si transport gratuit pe teritoriul Romaniei. The Master Plan promite sa fie un ghid si la propriu, si la figurat, de nelipsit de pe rafturile antreprenorilor, a celor care vor sa isi deschida… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa perioada pandemiei, in care a avut un boom fara precedent al vanzarilor online in Romania, in 2022, piata de ecommerce a inregistrat un ritm de crestere mai lent, fiind dominata de tendinte de „reasezare” in vanzare si „cumpatare” din partea consumatorilor romanilor”, arata o analiza cu principalele…

- Centrul de Beauty&Wellness „Salon Queen Elisabeta" este un concept nou ce aduce un plus de valoare industriei de frumusețe sucevene. Lansat recent pe str. Zamca, nr 17, Suceava (Romania, 720214), noul centru de sanatate este un loc in care predomina „calitatea, frumusețea și ...

- Augustin Oancea este patronul TINMAR Energy, furnizor de energie electrica și gaze naturale. Grație veniturilor uriașe, mai ales din ultima perioada, duce o viața de lux, are proprietați imperiale in Emiratele Arabe și Spania și deține mașini care valoreaza peste un milion de euro. In timp ce oamenii…

- Piata IT din Romania a depasit valoarea de 9 miliarde de euro, iar in urmatorii doi ani ar putea ajunge la peste 12 miliarde de euro, potrivit rezultatelor celui mai recent studiu de piata realizat de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS)."Observam o continua crestere…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, anunța rezultatele celui mai recent studiu desfașurat asupra starii industriei IT in Romania și perspectivele acestui domeniu de activitate. Studiul analizeaza volumul și structura pieței IT locale, evoluția numarului de companii și de…

- Adapta Robotics, companie specializata pe designul și producția de roboți non-industriali pentru automatizarea sarcinilor executate in mod uzual de oameni, lanseaza ERIS, primul robot de retail de pe piața romaneasca, in parteneriat cu Carrefour Romania. Robotul va fi prezentat in premiera la evenimentul…

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica, relateaza agenția de presa Yonhap, citata de Reuters. Jurnaliștii citeaza Statul Major al armatei sud-coreene. Nu se știu detalii despre traiectoria rachetei.