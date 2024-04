Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman i-a obținut un loc eligibil lui Mircea Hava, la alegerile europarlamentare 2024. LISTA candidaților Florin Roman i-a obținut un loc eligibil lui Mircea Hava, la alegerile europarlamentare 2024 Mircea Hava, fostul edil de la Alba Iulia, prinde un loc eligibil pe lista alegerilor europarlamentare…

- Liderii PNL se reunesc, miercuri, de la ora 15.00, la Vila Lac pentru a discuta despre lista la alegerile europarlamentare si candidatii la alegerile locale, potrivit unor surse politice.PNL trebuie sa stabileasca candidatii la alegerile locale la sectoarele din Capitala dar si in tara, in mai multe…

- Presedinta Organizatiei Femeilor Liberale Nicoleta Pauliuc a anuntat ca filiala le sustine pe Adina Valean si Alina Gorghiu pentru a fi incluse pe lista alegerilor europarlamentare, pe locuri eligibile, transmite News.ro. Citește și: Preotul Panciuc, finul lui Pendiuc, vrea sa tina slujbele pe rit vechi…

- A fost facuta cunoscuta lista provizorie a candidatilor la alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisa de Ramona Chiriac din partea aliantei PSD PNL, potrivit stiripesurse.ro.Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, va fi urmata de Mihai Tudose de la PSD si Rares Bogdan…

- Fostul premier Dacian Ciolos ar putea deschide lista REPER la alegerile europarlamentare din iunie, intenție care a creat tensiuni intre actualii co-presedinti ai partidului, Ramona Strugariu si Dragos Pislaru, miza fiind locul secund pe lista pentru Bruxelles, sustin surse politice pentru News.ro.…

- Uniunea Salvați Romania (USR) are duminica, Comitetul Politic, in care va aproba alianța anunțata deja cu PMP și Forța Dreptei. Tot la acest eveniment, va fi prezentata și lista candidaților alianței pentru alegerile europarlamentare, motiv de scandal in USR, conform surselor din partid.Vezi și:…

- Duminica, formațiunile unite din dreapta, respectiv USR, PMP și Forța Dreptei, iși vor lansa lista comuna și programul electoral pentru alegerile europarlamentare. Evenimentul va avea loc dupa finalizarea lucrarilor Comitetului Politic al USR. Primii opt candidați ai acestei noi alianțe sunt Dan Barna,…

- Lista candidatilor Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile europarlamentare a fost prezentata, duminica, la Lodi, in Italia. Presedintele formatiunii, George Simion, a afirmat ca diaspora e „principalul inamic” al sistemului care „jefuieste Romania”. „Sunteti principalul inamic al acestui…