- Premiera „No Time To Die”, noul film din seria „James Bond”, a fost amanata din nou, pentru luna aprilie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. Din același motiv, premiera fusese inițial mutata din aprilie in noiembrie 2020. Evenimentul a fost amanat „pentru a avea o audiența mondiala”,…

- Lansarea "No Time to Die", ultimul film din franciza "James Bond" cu Daniel Craig, va fi amanata pana anul viitor, au anuntat realizatorii vineri, scrie Variety.Filmul va intra in cinematografe pe 2 aprilie 2021, cu un an mai tarziu decat era planificat. "No Time to Die" va intra pe…

- Regizat de Daniel Kleinman, videoclipul impletește filmari cu Billie Eilish si scene preluate din filmul James Bond. Piesa este produsa de fratele lui Billie, FINNEAS, caștigator al premiului GRAMMY, alaturi de Stephen Lipson, cu aranjamente orchestrale de Hans Zimmer și Matt Dunkley și chitara de Johnny…

- TransferGo, companie de transfer international de bani online, a anuntat joi ca a crescut cu 25% numarul de transferuri de bani, precum si a valorii acestora, intre romanii din diaspora si cei din tara, ca umare a inceperii noului an scolar, iar cea mai activa comunitate de romani este cea din Marea…

- Un nou trailer pentru „No Time to Die”, al 25-lea film din franciza „James Bond” si al cincilea cu Daniel Craig in rol principal, a fost lansat. Premiera filmului a fost amanata de mai multe ori din cauza pandemiei. Acum, ea este stabilita pentru 12 noimbrie, in Marea Britanie, si 20 noiembrie, in…

- Cantareata americana Billie Eilish, laureata absoluta a ultimelor premii Grammy, a lansat joi noua piesa "My Future", compusa integral in perioada de izolare si insotita de un videoclip in care artista este reprezentata ca desen animat, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Piesa, ca majoritatea…

- Jaguar a anunțat inca din luna mai a acestui an ca noua generație a limuzinei XJ va avea doar versiune electrica. Planurile inițiale vizau ca vanzarile noului XJ sa inceapa in prima parte a anului viitor, insa presa din Marea Britanie anunța acum ca startul comercializarii va fi dat cel mai devreme…