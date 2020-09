Lansare modestă în China pentru ''Mulan'', în contextul recenziilor mixte şi a lipsei mediatizării Productia epica live-action a studiourilor Disney ''Mulan'' a avut o primire modesta vineri in China, lansarea fiind afectata de recenzii mixte, masurile anti-COVID-19 impuse in cinematografe si o interdictie guvernamentala asupra relatarilor in media in contextul apelurilor internationale la boicot, relateaza Reuters. Filmul, bazat pe o poveste populara chineza, a obtinut incasari de 46 de milioane de yuani (6,73 milioane de dolari) la box-office pana la ora locala 20:00 (12:00 GMT), conform platformei de bilete online Maoyan - un debut dezamagitor in comparatie cu alte blockbustere.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

