Lamborghini Lanzador: primul concept electric din istoria italienilor Inevitabilul s-a produs. Lamborghini a prezentat primul sau pas serios catre un viitor electric. Constructorul italian a dezvaluit noul concept Lanzador, propulsat exclusiv de motoare cu zero emisii și baterii. Va fi al patrulea model creat in Sant'Agata Bolognese și va sosi dupa anul 2028. Deci, puriștii mai pot rasufla ușurați pana atunci. Descris drept un GT cu o garda la sol inalțata, Lanzador este un crossover, insa unul cu spirit de coupe, fiind... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

