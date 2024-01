Stiri pe aceeasi tema

- ​Barcelona a obținut al doilea succes la rand in campionatul Spaniei. Formația antrenata de Xavi Hernandez a invins in deplasare la Las Palmas, scor 2-1, in ultimul meci al etapei cu numarul 19 din LaLiga.

- Las Palmas - Barcelona, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, joi, 4 ianuarie, de la ora 22:30, pe Estadio Gran Canaria, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Barcelona s-a impus cu greu in fața Almeriei, 3-2, intr-un meci din etapa a 18-a din La Liga. Dupa 2-4 cu Girona și 1-1 cu Valencia, Barcelona a obținut o noua victorie in La Liga. Catalanii s-au chinuit cu Almeria, ultima clasata, reușind sa obțina cele trei puncte pe final. Barcelona a trecut cu…

- Continua criza la FC Barcelona! Echipa pregatita de Xavi nu a reușit sa se impuna in meciul din La Liga și a ajuns astfel la 3 partide fara victorie, in toate competițiile. Seria slaba a catalanilor a inceput la meciul cu revelația Girona, care a fost pierdut de echipa „blaugrana” cu scorul de 2-4.…

- Girona a caștigat cu 4-2 pe terenul Barcelonei și a revenit in fruntea clasamentului din LaLiga. La finalul partidei dintre etapa a 16-a, antrenorul Xavi Hernandez a vorbit despre revelația sezonului din campionatul Spaniei.

- ​Barcelona joaca sambata in LaLiga pe terenul celor de la Rayo Vallecano, echipa unde evolueaza și internaționalul roman Andrei Rațiu. Catalanii nu se vor putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucatori in aceasta confruntare.

- ​Girona este echipa momentului in LaLiga, dupa un nou succes obținut. Formația clasata pe primul loc in campionatul Spaniei s-a impus in deplasare la Rayo Vallecano, scor 2-1 și s-a distanțat de Real Madrid și Barcelona.

- Barcelona a primit vizita lui Real Madrid, in episodul cu numarul 255 din El Clasico. Catalanii au pregatit o scenografie speciala. In tribunele stadionului Olimpic din Barcelona, locul de disputare al meciului, a fost afișat semnul celebru al trupei Rolling Stones. De asemenea, elevii lui Xavi au avut…