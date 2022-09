Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana trebuie sa tina cont de schimbarile climatice cand ia decizii deoarece au un impact clar, in special asupra inflatiei, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat joi publicatiei Madame Figaro, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent…

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…

- Comunicat europarlamentarul Mircea Hava: Uniunea Europeana trebuie sa ia masuri rapide pentru a atenua efectele inflației Nu mai e un secret pentru nimeni ca ne aflam intr-o noua criza, cu o inflație record și creșteri de prețuri in cele mai multe sectoare, in special in cele care afecteaza marea majoritate…

- Oficialii bancilor centrale s-au reunit in Portugalia pentru conferinta lor anuala, accentul fiind pus pe cresterea preturilor de consum. Zona euro este de asteptat sa inregistreze o inflatie de 6,8% in acest an, cu mult peste tinta BCE de 2%. Acest lucru vine intr-un moment in care economistii evalueaza…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a subliniat importanta luptei contra inflatiei in acest moment, pentru a spori perspectivele de crestere economice in viitor, avertizand ca facand acest lucru consumatorii s-ar putea confrunta cu "unele suferinte" pe termen…

