- Christian McBride, muzicianul american care a caștigat nu mai puțin de opt premii Grammy, va susține un concert special alaturi de noua sa formație Ursa Major, in cadrul celei de-a 28-a ediții Garana Jazz Festival, care se va desfașura in perioada 11 – 14 iulie, pe scenele din Poiana Lupului din satul…

- 25-26 mai: Concert și spectacol folcloric la Șugag. „Zi-i bade cu fluiera”, una dintre cele mai vechi serbari pastorale din țara Comuna Șugag se va afla in sarbatoare sambata și duminica (25 – 26 mai 2024). Se organizeaza a 48-a ediție a serbarii pastorale „Zi-i bade cu fluiera”. Este una dintre cele…

- Aura Twarowska va susține un concert special in cadrul celei de-a 19-a ediții a Festivalului Muzicii de Camera de la Timișoara, care reprezinta o premiera. „Așa cum am promis, dupa ce am cantat in 16 limbi straine, urmeaza nr 17, o limba straina de care m-am temut tare și a carei abordare am amanat-o…

- Vlad Dascalu (26 de ani) este cel mai titrat ciclist roman, cu rezultate remarcabile in competițiile naționale, dar și in cele internaționale de Mountain Biking Anul acesta este unul special cu calificare la Jocurile Olimpice, etape de Cupa Mondiala, un Campionat European care loc in luna mai in Romania,…

- Formația Altar aniverseaza 33 de ani de activitate cu un concert special la Timișoara. Fondata in 1991, la Cluj-Napoca, formatia s-a impus inca de la primele aparitii live ca fiind una dintre cele mai remarcabile trupe rock romanești, promotoare a muzicii de atitudine in Romania, cu un puternic impact…

- Delia s-a intors in Romania, deși in urma cu o saptamana, ea anunța entuziasmata ca va avea primul turneu in SUA. Solista ar fi trebuit sa susțina un concert in Miami, dar evenimentul s-a anulat. In plus, Delia le marturisea fanilor ca nu se simte prea bine. Insa intoarcerea in Romania a facut-o pe…

- Nicolae Ciuca a declarat, in cadrul ședinței solemne a Parlamentului dedicata marcarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la Alianța Nord-Atlantica și a 75 de ani de existența a NATO, ca țara noastra dispune de cele mai solide garanții de securitate pe care le-a avut vreodata. “Au trecut 20 de ani…

- Garry Kasparov, mare maestru și fost campion mondial la șah, este invitatul special la Tech Talks 2024, cea mai importanta conferința de tehnologie din vestul țarii, organizat de Universitatea Politehnica din Timișoara sub umbrela Flight Festival