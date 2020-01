Pe vremea cand era doar o adolescenta, Lady Gaga a trecut printr-o adevarata drama, care i-a marcat intreaga existența și care o influențeaza intr-o maniera negativa chiar și in prezent.

“Am fost violata in mod repetat la varsta de 19 ani. Apoi am dezvoltat o tulburare de stres post-traumatic ca urmare a faptului ca am fost violata și nu am reușit sa procesez aceasta trauma. Nu am avut un terapeut, nu am mers la un psihiatru, nu am avut un doctor care sa mai ajute sa trec peste asta. In timpul mișcarii #MeToo am luat decizia de a nu spune cine este pentru ca nu am vrut sa retraiesc asta.…