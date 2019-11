Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut de ANSVSA vine la cateva zile dupa reuniunea de la Bruxelles a Comitetului permanent pentru animale, alimente, plante și furaje, unde a fost luata aceasta decizie. In condițiile extinderii pestei porcine africane (PPA), Comitetul permanent pentru animale, alimente, plante și furaje (SCoPAFF)…

- Parlamentul European a votat, miercuri, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, care cuprinde 50 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor europeni afectati de pesta porcina africana, potrivit unui comunicat emis de europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. „Plenul Parlamentului…

- 6.000 de porci cu pesta dintr-o ferma de langa Calarasi vor fi sacrificati Foto: Arhiva. În Judetul Calarasi, peste 6.000 de porci dintr-o ferma de la marginea municipiului resedinta de judet vor fi sacrificati, dupa ce acolo a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine…

- Decizia de eutanasiere a tuturor porcilor din cele doua asezari a fost luata vineri dimineata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati. In acelasi timp, zona este in carantina sanitara, in sensul ca a fost interzis comertul cu animale, carne si produse din carne provenind de la producatorii…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 746, acestea evoluand in 23 judete. Cele mai multe focare active sunt in Teleorman (247), Dolj (113) și Giurgiu (108), anunța MEDIAFAX.Citește și: Ciudațenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dinca in ziua in care Alexandra…

- Autoritațile din Republica Moldova au anunțat ca au detectat doua focare de pesta porcina africana in gospodarii din raionul Cantemir, in apropierea frontierei cu Romania, a transmis joi Organizația Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE), potrivit MEDIAFAX.Citește și: Oreste il desființeaza…

- Deocamdata, autoritatile au decis ca in cursul zilei de joi sa fie ucisi doar cei 30 de porci din gospodaria in care a fost depistata boala. Nu se va interveni in restul localitatii deoarece focarul se afla la marginea asezarii, destul de departe de restul gospodariilor.

- Autoritațile buzoiene sunt in alerta din cauza pestei porcine africane. Intruniți in ședința pentru a decide masuri menite sa previna raspandirea virusului, membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor au luat in discuție uciderea in masa a porcilor. Deocamdata, nu se va aplica o astfel de masura,…