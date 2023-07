Stiri pe aceeasi tema

- Junioarele din lotul național de box pregatite de Adrian și Mihaela Lacatuș țintesc primul loc al podiumului la campionatul european care va avea loc in Romania, la Ploiești. Pe o temperatura sufocanta de 40 de grade junioarele din lotul național de box trag tare la ultimele antrenamente dinaintea…

- Lacramioara Perijoc a fost așteptata cu garda de onoare dupa ce a luat argint la Jocurile Europene. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman spune ca Romania a avut rezultatele așteptate, iar președintele de la Box a declarat ca lipsa rezultatelor la baieți va fi

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc a obtinut medalia de argint dupa ce a fost invinsa de bulgaroaica Stanimira Petrova, sambata seara, in finala cat. 54 kg la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia).

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc s-a calificat, vineri, in finala cat. 54 kg la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), dupa ce a invins-o la puncte (3-2) pe turcoaica Hatice Akbas, in penultimul act.

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc si-a asigurat o medalie la Jocurile Europene de la Cracovia Malopolska, precum si calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dupa ce s-a calificat in semifinalele categoriei 54 kg.Perijoc, campioana europeana in 2019 si vicecampioana mondiala in 2022,…

- Ciclistul sucevean Vlad Dascalu a adus Romaniei prima sa medalie de aur la Jocurile Europene de la Cracovia – Malopolska (Polonia), in cursa de mountain bike. Dascalu, fost campion mondial de tineret, s-a impus cu timpul de 1 h 19 min 41 sec, fiind urmat in clasamentul final de elvețianul Lars Josef…

- Sportivul roman Stefan Comanescu a adus prima medalie a Romaniei la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), joi, la karate, obținand bronzul in cadrul categoriei 67 kg. Jocurile Europene 2023 sunt transmise in direct la TVR in perioada 21 iunie - 2 iulie.