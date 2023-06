Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre campania de mercato din aceasta vara. In cazul lui Vlad Chiricheș (33), fundașul central de la Cremonese, Becali a schimbat abordarea. Daca luni preciza ca „am mari speranțe ca va accepta oferta”, azi finanțatorul roș-albaștrilor a fost mai prudent…

- Andrea Compagno, 27 de ani, golgeterul FCSB in acest sezon, a vorbit la finalul meciului cu Rapid, scor 1-5, despre declarațiile lui Gigi Becali, care a anunțat ca vrea sa il vanda in aceasta vara. Patronul FCSB a anunțat vineri ca varful italian ar putea pleca dupa mai puțin de un sezon in tricoul…

- CNA valideaza oficial `știm cu toții ca FCSB este Steaua`Emil Gradinescu a declarat in timpul partidei dintre FCSB si Sepsi, din 12 martie, ca formația lui Gigi Becali este cea pe care o considera adevarata continuatoare a Stelei. Asta deși tribunalul a dat hotarat ca FCSB a pierdut brandul istoric…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, i-a criticat pe Anghel Iordanescu și pe Marius Lacatuș, doua nume importante care susțin modificarea Legii Sportului, astfel incat CSA Steaua sa obțina dreptul de promovare in Liga 1. Proiectul lui Vasile Dancu, cel care ar permite promovarea Stelei in primul…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat in contre, in direct la TV, cu Marius Lacatuș (59 de ani), legenda Stelei, pe tema finanțarii CSA Steaua București din banii de la bugetul de stat. Latifundiarul din Pipera a spus ca este o diferența intre o echipa care primește bani de la primarie și…

- Marius Lacatuș (58 de ani) o vede pe Farul mare favorita la caștigarea titlului in Liga 1. Marius Lacatuș nu a fost impresionat de victoria obținuta de FCSB la Sfantu Gheorghe, scor 2-1. „Fiara” crede ca formația patronata de Gigi Becali nu poate pastra ritmul pana la fianalul play-off-ului și mizeaza…

- Ilie Dumitrescu (54 de ani) și Marius Lacatuș (58 de ani), foștii mari fotbaliști ai Stelei, au comentat declarațiile date duminica de Elias Charalambous (42 de ani), noul antrenor al celor de la FCSB, conform carora el va lua toate hotararile la echipa, nu patronul Gigi Becali. Ilie Dumitrescu crede…

- Emil Gradinescu, unul dintre comentatorii meciului FCSB - Sepsi la posturile Prima Sport și Orange Sport, a ținut un discurs de un minut legat de disputa dintre CSA și Gigi Becali. Concluzia jurnalistului a fost ca „FCSB este Steaua”. Emil Gradinescu a susținut in mai multe randuri ca FCSB este continuatoarea…