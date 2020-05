Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Targu Jiu, ramane in continuare internat, dupa ce un nou test a ieșit pozitiv la coronavirus. Directorul fusese testat miercuri, iar rezultatul a sosit joi. Acesta este pozitiv. Daca era negativ, ar fi urmat a doua recoltare de probe.…

- Ministerul Sanatații a numit o noua conducere interimara in fruntea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Ioan Gheorghe, medic de medicina muncii, din cadrul Direcției de Sanatate Publica Gorj, este manager interimar al Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Gheorghe i-a luat temporar…

- Inca o saptamana de testari paralele la Laboratorul de genetica moleculara din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, este ultima saptamana in care testele pentru depistarea COVID-19 vor fi verificate la un laborator din țara pentru confirmare.…

- Spitalul COVID de la Targu-Carbunești trebuie sa imparta pacienții cu Spitalul Județean de Urgența de la Targu Jiu, intrucat nu are secție de Boli Infecțioase. Jumatate din cei 46 de pacienți cu COVID 19 sunt internați la Carbunești și restul la Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Gorj a amendat o bucatareasa din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, dupa ce un bolnav a gasit un gandac in mancare. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Gorj, amenda aplicata la finalul saptamanii trecute este de 2.000 de lei. Faptul…

- Cu toate ca are la dispoziție de cinci zile un Laborator modern de genetica moleculara, pentru depistarea Covid-19, Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu inca nu il folosește. Motivul este legat de faptul ca personalul inca nu este pregatit sa realizeze diagnosticarea corecta a coronavirusului.…

- Un control fulger al Direcției de Sanatate Publica(DSP) Gorj a avut loc sambata dimineața la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. A fost verificata cladirea din strada Progresului. Cadrele medicale din secțiile controlate nu purtau echipament minim de protecție. Este vorba de manuși și masca…

- Continua la nivel local luarea de masuri pentru a preveni apariția și raspandirea coronavirusului. Daca la inceputul acestei saptamani erau zero persoane in carantina la nivelul centrelor din Gorj, joi erau 44 de cetațeni din intreaga țara in centre de carantina din județ. Timp de 14 zile, aceștia vor…