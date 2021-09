DENT ESTET, parte a sistemului medical MedLife, a inaugurat, vineri, 24 septembrie, in cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Targu-Mureș, un proiect unic in portofoliul educațional al facultaților de medicina dentara din Romania, dedicat viitorilor specialiști in stomatologie. Renovarea și amenajarea completa a unui laborator/sala de curs din cadrul Facultații de Medicina Dentara din Targu Mureș reprezinta o inițiativa fara precedent atat pentru UMFST, ca mod de finanțare, cat și pentru DENT ESTET, grupul de clinici dentare fiind recunoscut…