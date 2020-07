La USAMV Iași începe admiterea la masterat. Fără taxă de înscriere In ceea ce priveste numarul de locuri la studiile de masterat, trebuie precizat ca absolventii de facultate au la dispozitie 555 de locuri, dintre care 440 sunt locuri la buget. Admiterea candidatilor la studiile universitare de masterat se face prin concurs, criteriile de departajare fiind proba de interviu la sediul universitatii sau online, cu aprecierea prin "admis" sau "respins" si rezultatele obtinute la examenul de finalizare a studiilor de licenta. Nou (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

