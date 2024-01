Stiri pe aceeasi tema

- Intre 8 și 14 ianuarie, au fost inregistrate 6 decese provocate de gripa și 102.640 cazuri de infecții respiratorii: cu 26.3% mai puține,com parativ cu aceeași saptamana a sezonului precedent (139.255) și cu 41.1% mai multe, fața de saptamana anterioara (72.734). Institutul Național de Sanatate Publica…

- Un numar de 167 de cazuri de gripa confirmata de laborator si 4.168 de cazuri de gripa clinica au fost raportate, la nivel national, in saptamana 1-7 ianuarie, potrivit raportului Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Totodata, au fost comunicate zece noi decese cauzate de virusul gripal…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca in saptamana 1 – 7 ianuarie au fost raportate 72.734 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 35% mai multe cazuri comparativ cu saptamana anterioara (53.870). In acelasi interval s-au inregistrat…

- In saptamana 1 7 ianuarie, 40 dintre cazurile de COVID 19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Brasov, Constanta si Bihor, conform unei informari a Institutului National de Sanatate Publica INSP . Astfel, in aceasta perioada, au fost inregistrate 2.525 de cazuri noi de persoane infectate…

- Ne aflam in plin sezon de infecții respiratorii. La nivel național sunt raportate mii de cazuri de gripa iar viroze sunt și mai multe. Aproape 54.000 de cazuri de infectii respiratorii si 3.296 cazuri de gripa clinica au fost raportate in saptamana 25 – 31 decembrie 2023, potrivit ultimei informari…

- La Institutul ”Matei Balș”, toate paturile sunt ocupate cu pacienți diagnosticați cu infecții respiratorii: gripa, Sars-Cov-2, infecții bacteriene etc. Comparativ cu saptamana trecuta se inregistreaza o creștere cu 50% a cazurilor de infecții respiratorii , subliniaza dr. Adrian Marinescu, directorul…