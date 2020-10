Dupa ce a aruncat in aer negocierile cu USR-PLUS pentru o majoritate in Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean, PNL Timiș a semnat vineri protocolul cu echipa primarului ales al Timișoarei, Dominic Fritz, insa in document nu este menționata și imparțirea funcțiilor in CL și CJ, așa cum a cerut primarul Fritz. El a primit de la liberali termen pana luni sa semneze documentul. E vremea ”EPURARILOR” politice! Lista starurilor care nu vor intra in viitorul PARLAMENT PNL Timiș a anunțat, pe Facebook, ca președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a semnat astazi parteneriatul pentru…