- Agenda incarcata pentru premierul italian Giuseppe Conte. Dupa ce s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron, la o intrevedere bilaterala care risca sa fie anulata, luni, 18 iunie, premierul se pregateste sa mearga la Berlin la cancelarul german Angela Merkel, potrivit La Repubblica , citat…

- Presata de aripa de dreapta a coalitiei ei guvernamentale, Angela Merkel a acceptat, luni, un compromis cu aliatii sai din CSU privind o inasprire a politicii migratorii in Germania, potrivit France 24, citat de Rador.

- Odiseea celor 629 de migranți de pe nava Aquarius a luat sfarșit dupa ce Spania a acceptat debarcarea acestora pe teritoriul sau. Guvernul spaniol a ținut sa precizeze ca nu are nicio problema cu Italia sau Franța, țari implicate in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Guvernul spaniol, care a acceptat sa primeasca 629 de migranti salvati de nava Aquarius, nu are nicio problema cu Italia sau cu Franta, cele doua tari aflandu-se in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a criticat ''cinismul'' si ''iresponsabilitatea''…

- Duminica seara, populistii Italiei faceau spume, iar Uniunea Europeana respira temporar usurata dupa ce alianta impotriva actualei ordini, care urma sa conduca guvernul unei tari care este a patra putere economica a blocului, a explodat in ultimul moment, fiind banuita ca planuia sa se retraga din zona…

- Axa franco-germana intenționeaza sa se repropuna ca un ghid pentru Europa. In timpul conferinței de presa comuna care a avut loc la sfarsitul summit-ului bilateral cu cancelarul Angela Merkel, președintele francez Emmanuel Macron a tinut sa precizeze ca „pana in iunie ne-am fixat obiectivul de a prezenta…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat joi, in timpul unei intrevederi la Berlin, vointa ca pana in luna iunie sa avanseze o propunere comuna franco-germana privind reformele in Uniunea Europeana, recunoscand totodata ca au puncte de vedere diferite…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a angajat sa se puna de acord cu presedintele francez Emmanuel Macron asupra unei palete largi de reforme ale UE, lasand deoparte disputa din coalitia ei privind consolidarea zonei euro, pentru a se concentra asupra altor domenii politice, potrivit Rador, care citeaza…