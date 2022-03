Consiliul Local Timișoara a aprobat, in ședința de indata de miercuri, proiectul „Creșterea siguranței pacienților in structuri spitalicești publice – modernizarea și extinderea infrastructurii de energie electrica și a IDSAI (Instalație de detectare, semnalizare și alarmare) in cadrul Spitalului Municipal. Ca urmare, va fi incheiat un acord de parteneriat intre Primaria Timișoara și unitatea sanitara, […] Articolul La Spitalul Municipal din Timișoara vor fi montate detectoare de incendii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .