Stiri pe aceeasi tema

- Ex-magistratul din Dolj care a fost prins marti de catre politisti in timp ce incerca sa cumpere produse in piata din Pacurari cu bancnote false avea la el sute de asemenea falsuri. Mihai Dragoi, in varsta de 44 de ani, se afla in Iasi cazat la un hotel central insa el nu stia ca este filat de catre…

- Potrivit ISU Cluj, doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și trei echipaje ale SAJ au intervenit pentru a gestiona situația de urgența ca urmare evenimentului rutier produs pe DN 1C, în localitatea Juc-Herghelie, în jurul orei 17:10. Pompierii sosiți la locul…

- Echipamentul alb devine obligatoriu pentru medicii si asistentele Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, incepand cu data de 1 ianuarie a anului viitor. Managerul unitatii medicale, Vasile Rimbu, a declarat, ieri, in conferinta de presa, ca a luat aceasta decizie ...

- Polițiștii din județul Cluj au desfașurat miercuri și joi o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de defecțiunile tehnice ale autovehiculelor. Polițiștii rutieri de pe raza intregului județ, impreuna cu specialiștii din cadrul Regiei Autonome – Registrul Auto Roman, au acționat pentru…

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva Elenei Postolache, medic primar sef la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata.

- Facut în colaborare cu un institut american, centrul are un laborator de ultima generație. „Noi încercam sa utilizam tehnologia pentru a trata tulburari clinice, pentru a face cercetari în domeniu și pentru a-i forma pe alții pentru a utiliza aceasta tehnologie,.…

- Chefi la cutite. Ediția 8, 1 octombrie 2019.Vlad Andrei Mate are 28 de ani si este un medic rezident din Cluj. Este specializat pe medicina legala și este implinit cu meseria pe care o are in ciuda faptului ca mulți ar putea o considera ingrata.

- Gabi Balint (56 de ani) va avea o noua intervenție chirurgicala, dupa cea din urma cu 3 zile. Expertul Digi Sport a suferit un infarct vineri seara, in urma caruia i-au fost montate 3 stenturi la Spitalul Fundeni, potrivit digisport.ro.Prima intervenție a fost un succes, iar fostul internațional…