- Clujenii au inceput sa reclame tot mai des faptul ca in anumite zone din oraș, dupa lasarea serii, se strang persoane care consuma droguri și fac dezastru. O astfel de locație exista și in cartierul Maraști, in zona Canalului Morii. ,,In una din serile trecute fix dupa ce am ieșit de la birou, pe strada…

- „Spectacolul Cuvintelor Imbrațișarea Poeziei cu Teatrul”, un proiect marca Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Angela Zarojanu, directorul teatrului, s-a auzit astazi pe frecventele noastre: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/01/BD-Tema.mp3 Teatrul Municipal „Matei Vișniec”…

- Comuna Avram Iancu vrea sa devina comuna SMART: Licitația de peste UN MILION de lei pentru soluții IT și echipamente hardware, lansata in SEAP Comuna Avram Iancu vrea sa devina comuna SMART: Licitația de peste UN MILION de lei pentru soluții IT și echipamente hardware, lansata in SEAP Primaria comunei…

- Alianța Franceza din Suceava organizeaza sambata, 13 ianuarie 2024, la ora 17.00, sub genericul „Rencontres-Lectures avec des ecrivains francophones de Bucovine",o noua intalnire cu un scriitor francofon, acțiune moderata de scriitorul și artistul vizual Constantin Severin. ...

- Cinci copii din comuna Moara, crescuți cu greu doar de tata, au primit imbracaminte noua și alimente de Craciun, intr-o acțiune a Organizației Municipale de Tineret a PSD Suceava, cu sprijinul deputatului Gheorghe Șoldan.Cei cinci copii au fost vizitați inițial de tinerii social-democrați care ...

- In rural este mișto! Halaucești, sat european de tineret In rural este mișto – acesta a fost laitmotiv-ul de la #GalaTinerilorDinMediulRural care avut loc in weekend la Halaucești! Emma-Cristina Neculaeș ,Delia-Laura Frenț, George Leonard Ficuța , trei din tinerii indrazneți și inspirați care traiesc…

- In perioada 03 – 05 NOIEMBRIE 2023, pe esplanada Cotnari (pietonalul de langa Piata Nicolina), se desfașoara o noua ediție a evenimentului „Ograda din Camara” inițiat de Asociația magazinelor de proximitate La Bacanie din Iași in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași. La acest eveniment vor participa…

- Astazi, se implinesc 82 de ani de la inființarea postului public teritorial Radio Romania Iași, la 2 noiembrie 1941. De dimineața, la matinal ne-au trecut pragul mai mulți invitați, voci consacrate ale postului regional Radio Romania Iași: Fostul redactor Radio Iași, Adrian Grajdeanu s-a auzit in matinalul…