- Brazilia l-a omagiat pe „regele” Pele, vineri, in ziua in care s-a implinit un an de la decesul legendarului fotbalist, dar in special la Santos unde si-a inceput cariera, la Rio de Janeiro si, de asemenea, pe retelele sociale, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Brazilienii i-au adus, vineri, un omagiu lui Pele, la un an de la decesul triplului campion mondial din cauza unui cancer la colon. O ceremonie desfasurata la statuia lui Iisus Mantuitorul din Rio de Janeiro, unul dintre cele mai emblematice repere ale tarii sud-americane, a inclus proiectia tricoului…

- FIFA a deschis proceduri disciplinare impotriva Federatiei braziliene de fotbal (CBF) si a celei argentiniene (AFA), dupa ciocnirile dintre suporteri care au intarziat cu aproape treizeci de minute "superclasico", meciul de marti seara dintre Brazilia si Argentina de la Rio de Janeiro, din preliminariile…

- Intr-o perioada in care presa spaniola a speculat ca Ancelotti ar putea ramane la Real Madrid, jurnaliștii brazilieni susțin ca federația de la Rio are situația sub control: „Nu exista niciun risc”. Italianul, 64 de ani, va fi selecționerul Braziliei. In aceasta seara, marți, 21 noiembrie (va fi deja…

- Autoritațile din Brazilia au emis mai multe avertismente privind sanatatea populației deoarece țara este lovita de un val de caldura „insuportabil”, potrivit BBC.Autoritațile au emis alerta roșie pentru aproape 3.000 de localitați din Brazilia, care se confrunta cu un val de caldura fara precedent.…