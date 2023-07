Stiri pe aceeasi tema

- VESTE BUNA… Consilierii locali din municipiul Vaslui vor vota, in ședința de joi, un proiect de hotarare așteptat de sute de parinți din oraș. Este vorba despre proiectul privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Vaslui in administrarea Gradiniței cu program prelungit nr. 17 a terenurilor…

- CANDIDAT… Municipiul Vaslui s-a inscris din nou in competiția pentru titlul “Capitala Tineretului din Romania” in 2025, un program inițiat de Consiliul Tineretului din Romania, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comerciala Romana. Anul acesta va avea un singur competitor: Slobozia, județul…

- „Manifest“ este un serial TV american, genul supranatural și mister, creat de Jeff Rake. A avut premiera pe 24 septembrie 2018, la NBC, iar in serial joaca Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina și Parveen Kaur. Zborul 828 din Jamaica spre New York trece…

- PERICOL… In aceasta seara, la sensul giratoriu din zona Oficiului Poștal Huși s-a petrecut un grav accident de circulație: un autoturism scapat de sub control a patruns pe trotuar și s-a izbit puternic de un stalp din beton. La volan se afla o tanara de 18 ani, iar martorii oculari susțin ca tanara…

- La protestul organizat de USLIP Iași au participat aproximativ 3.000 de persoane, care au scandat, timp de aproape doua ore, in fața Prefecturii. Profesorii și-au cerut drepturile Cei prezenți la protest au punctat ca nu sunt de acord cu propunerile venite din partea Guvernului Romaniei. Astfel, dascalii…

- DEZIDERAT… Primaria are in plan sa construiasca noi locuințe ANL in municipiul Huși, a și obținut finanțare prin PNRR in acest sens, numai ca prețul anunțat de executiv ca fiind cel luat in calcul este unul mai mult decat piperat. Primarul Ioan Ciupilan a susținut in plenul CL ca un metru patrat construit…

- SPORTIVE… Imagini inedite cu atleta Mirela Lavric, alaturi de fiica sa. Un video publicat, zilele trecute, de sportiva in mediul online arata cum se antreneaza cele doua in baza sportiva a Liceului cu Program Sportiv: micuta Erika reuseste sa sara mai multe obstacole in paralel cu mama sa, ba chiar,…

