Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara se pregatesc pe plan local pentru reluarea Ligii Naționale. Primele zece zile au adus in special ședințe de acumulari fizice, iar joi (19 ianuarie) incepe seria meciurilor de verificare. Jucatorii s-au antrenat in patru locuri diferite, iar antrenorul secund…

- Daca statele lumii nu vor investi mai mult in serviciile sanitare, 59 de milioane de copii și tineri ar putea muri pana in 2030, atrage atenția Grupul inter-institutional al Natiunilor Unite pentru estimarea mortalitatii infantile (UN IGME). Saracia, foametea și bolile, dublate de lipsa accesului…

- Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara au facut primul antrenament al anului la sala de forța, luni, in cursul dimineții. Dupa-amiaza, ei au avut o ședința de pregatire la sala Constantin Jude. Lotul este neschimbat și va avea la dispoziție 25 de zile pentru a pregati jumatatea secunda a sezonului.…

- Divizionara secunda CSC Dumbravita se afla in vacanța de la finalul saptamanii trecute. Reunirea lotului e programata pentru ziua de luni, 16 ianuarie 2023. Staff-ul tehnic și jucatorii vor avea la dispoziție aproape șase saptamani pentru pregatirea sezonului de primavara, care debuteaza la 25 februarie,…

- Liga Naționala programeaza o noua deplasare lunga pentru handbaliștii alb-violeti. SCM Politehnica Timișoara va juca sambata, la ora 18,00, la Constanța, in penultima etapa din tur. Meciul cu CSM Constanța este primul cu Sorin Sarandan in calitate de antrenor interimar, dupa ce luni Horvath Attila si-a…

- SCM Politehnica Timișoara va fi gazda pentru CSM Vaslui, duminica, la ora 16.00, la sala Constantin Jude. Partida conteaza pentru etapa a XI-a a Ligii Naționale și va fi arbitrata de cuplul A. Draganescu (Gorj), F. Radulescu (Mehedinți). „Jocul de duminica va fi unul foarte greu, dar pe care trebuie…

- Politehnica Timisoara a transferat inca doi straini in incercarea de a se redresa pe final de an. Fundasul grec Angelos Karatasios, care a apartinut si de Olympiacos, si atacantul germano-albanez Fatjon Celani, ultima data in Luxemburg, au semnat cu alb-violetii dupa ce au dat probe. Celani (30 ani)…

- In etapa 7 a Ligii I, Politehnica Timișoara a primit vizita echipei Banat Girls pe Stadionul Știința. Dupa un meci fara foarte multe ocazii clare de poarta, Poli obține cele trei puncte prin dubla marcata de Anda Jivan inca din prima repriza. In minutul 16, Clara Roșu pune presiune pe fundașul advers,…