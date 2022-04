Potrivit Primariei Ploiești, in perioada 11 – 22 aprilie a.c., se vor executa acțiuni de dezinsecție și deratizare pe domeniul public și privat al orașului. Astfel, operatorul de specialitate va acționa conform urmatorului program: pentru combaterea țanțarilor in spațiile verzi și parcuri aparținand domeniului public și privat, in intervalul orar 6.00 – 12.00; pentru combaterea țanțarilor in spațiile deschise din domeniul public precum și spațiile deschise aparținand persoanelor fizice și juridice de pe aliniamentele stradale, in intervalul orar 21.00 – 04.00; pentru combaterea capușelor in spații…