- FOTO – Arhiva Romania va infrunta Norvegia, marți, de la 21:45, intr-un meci crucial din preliminariile EURO 2020. Selecționerul Cosmin Contra are batai de cap in ceea ce privește alcatuirea echipei de start, dupa ce Dragoș Grigore și Vlad Chiricheș s-au accidentat. Dupa acest duel cu Norvegia, Romania…

- Dupa victoria din Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4), șansele de calificare ale Romaniei la Euro 2020 au ramas intacte, iar „tricolorii” depind in continuare de propriile rezultate. Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT…

- Real Madrid și Atletico Madrid, primele doua clasate din Spania, joaca azi, de la ora 22:00, in derby-ul capitalei Spaniei. Atletico Madrid - Real Madrid se joaca azi, de la 22:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. ...

- Preliminariile EURO 2020 continua astazi cu o noua runda de partide interesante, inclusiv din grupa Romaniei, unde vom urmari atent duelul dintre Suedia și Norvegia. Spania, echipa care ne-a rapus joia trecuta la București, 2-1, joaca azi pe teren propriu contra Insulelelor Feroe, in timp ce un alt…

- Intalnirea dintre naționalele Romaniei si Spaniei, din Grupa F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020 a aratat, in primele 58 de minute o singura echipa in teren, cea a Spaniei care a jucat fenomenal și joaca de parca ar zbura. Pentru romani joaca doar Tatarușanu care scoate gol dupa…

- Spania a ramas in inferioritate numerica, in minutul 80 al confruntarii cu Romania de pe Arena Naționala. Fundașul central Diego Llorente a fost eliminat dupa un fault din postura de ultim aparator, la scorul de 2-1 pentru iberici, anunța Mediafax.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca…

- Spania joaca in aceasta seara pe terenul Romaniei, in preliminariile EURO 2020, dar jurnaliștii iberici par sa nu fie la curent cu realitațile din selecționata lui Cosmin Contra. Romania - Spania se joaca azi, de la ora 21:45. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- In aceasta seara (ora 21.45, Pro TV), Romania continua preliminariile pentru ajungerea la Campionatul European din 2020 urmand sa intalneasca, pe Arena Nationala, cel mai dificil adversar din grupa, Spania.