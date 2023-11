Stiri pe aceeasi tema

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta miercuri ca sapte ostatici civili au fost ucisi in Tabara de refugiati Jabalia, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Trei dintre ostatici detineau pasapoarte straine, anunta Brigazile. Hamas a luat peste…

- Pledeaza pentru oprirea extinderii conflictului in regiune Marți, 24 octombrie, președintele Emmanuel Macron a sosit la Tel Aviv. Dupa ce a descins din avion, pe aeroportul Ben Gurion, domnia sa a avut imediat o intalnire cu familiile francezilor și ale franco-israelienilor uciși in atacul lansat la…

- O tanara de origine romana este unul dintre primii soldați israelieni uciși de militanții Hamas in atacul sangeros de pe 7 octombrie. Iael Leibușor avea 20 de ani și provenea dintr-o familie plecata in anii `60 din Piatra Neamț. In sambata fatidica, romanca se afla intr-un turn de supraveghere a graniței…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

- O țara din Europa a luat o decizie ferma. Guvernul a interzis orice act prin care locuitorii susțin Palestina, inclusiv mitingurile, dupa ce teroriștii Hamas au atacat cu sange rece Israelul. Mai mult, statul ii va sancționa dur pe cei care nu vor respecta aceasta regula, spunand ca toți oamenii afectați…

- Atacul-surpriza al teroriștilor Hamas, care a provocat moartea a sute de civili israelieni și a ridiculizat Shin Bet și Mossad, a declanșat o puternica riposta din partea statului evreu, care a avertizat ca Fașia Gaza va fi redusa la o gramada de moloz. P

- Un raid aerian israelian a distrus cel puțin doua cladiri inalte din centrul orașului Gaza. Turnul Palestine Tower, cu 14 etaje, gazduiește zeci de familii. Dar in el se aflau și birouri legate de gruparile militante Hamas și Jihadul Islamic.Israelul a dat locuitorilor un avertisment de 10 minute…