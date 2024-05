Amazon se extinde în România: Un nou studio de jocuri în București! Gigantul american Amazon continua sa-și extinda prezența globala, iar Romania devine acum un punct strategic pe harta sa. Compania a anunțat deschiderea unui nou studio de dezvoltare de jocuri in București, aducand oportunitați semnificative pentru industria locala de gaming și creand locuri de munca pentru talentele romanești. Un nou lider in fruntea Studioului din București […] The post Amazon se extinde in Romania: Un nou studio de jocuri in București! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Gigantul american Amazon a facut un nou pas in expansiunea sa globala, deschizand un studio de dezvoltare de jocuri in București. La conducerea noului studio se afla Cristian Pana, un veteran al industriei și fostul șef al Ubisoft Romania, potrivit profit.ro.

