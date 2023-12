La noi, românii, colindele sunt de o excepțională frumusețe literară E vremea de colinde și doamna Doina Ișfanoni, cercetator etnolog, invitata la Dialogurile Puterii, ne introduce in universul plin de ințelesuri al tradițiilor noastre povestite in colinde de o excepționala frumusețe literara. Domnia sa observa ca, da, și tradiția colindei se modifica, dar ca nu-și pierde ceea ce are mai frumos la noi, romanii: frumusețea literar artistica. ”E normal sa se transforme, pentru ca, vedeți, tradiția nu este un corset, nu este un dat imuabil pe care trebuie sa-l repetam in tehnicitatea sa. Permanent ramane, daca vreți, structura. Ramane, ca și la om, scheletul … Colinda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

