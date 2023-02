Stiri pe aceeasi tema

- AVERTISMENT pentru turiștii care aleg sa mearga la munte, este RISC DE AVALANȘA, potrivit Salvamont in zona crestelor sunt formate numeroase placi de vant, mai ales pe versanții estici și sudici. Stratul vechi de zapada, din profunzime, este compactat și intarit. Astfel, pe pantele puternic inclinate…

- Un weekend minunat se anunța pentru unele zodii. Vezi daca și tu vei avea parte de o sambata pe masura așteptarilor! Berbec Este o zi care aduce o deschidere speciala spre ganduri senine și sentimente frumoase. Este bine sa le acorzi circumstanțe atenuante celor care te supara sau chiar sa faci efortul…

- Turistii sunt asteptati in acest sfarsit de saptamana la Paltinis si la Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada din judet, de 237 de centimetri si este mai cald vineri dimineata decat in municipiul Sibiu, potrivit meteorologilor.

- Weekendul acesta a adus o ușoara racire a vremii in Romania și au aparut, astfel, si primele ninsori la munte. Turistii de la munte au publicat imagini cu fulgi timizi de zapada au inceput sa cada pe Valea Prahovei. Deocamdata, la Azuga, de exemplu, este artificiala. Conform meteorologilor, racirea…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca turiștii care aleg traseele montane din Bucovina au parte de trei anotimpuri intr-o singura zi. Niculai Barba a spus ca plecand pe trasee de la pensiuni pe o vreme mai degraba primavaratica, turiștii vor regasi in scurt timp…

- O noua editie a Festivalului Crailor, ce reuneste un vechi obicei popular specific Vaii Jiului, dar si posibilitatea de a schia in statiunea Straja, se constituie in oferta autoritatilor locale din Lupeni pentru acest sfarsit de saptamana, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- FOTO VIDEO| NINGE ca in povești la Arieșeni: Imagini live cu partia de la Vartop NINGE ca in povești la Arieșeni: Imagini live cu partia de la Vartop Ninge ca in povesti la munte, unde iarna pare sa-si fi intrat in drepuri. La Arieșeni, in Munții Apuseni, la peste 800 de metri altitudine ninge fara…

- Jandarmii de la posturile montane Peștera și Zanoaga vor fi prezenți la datorie, luni, 28 noiembrie a.c., de ziua Sfinxului, prin acțiuni de patrulare pe traseele montane, fiind in masura sa acționeze pentru indrumarea, sprijinirea și salvarea turiștilor aflați in dificultate in zona de responsabilitate…