Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tineri din Albania, Belgia, Norvegia, Austria, Franta, Irlanda, Spania, Romania și Italia, impreuna cu reprezentanți ai administrațiilor locale din Norvegia, Croația și Romania se afla, in aceste zile, in județul Salaj, la Adunarea Generala a Rețelei Regionale de Tineret ( AER Youth Regional…

- Azi s-a dat startul simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, odata cu proba scrisa la limba și literatura romana. In Salaj s-au inscris la aceasta proba 2.110 elevi și au participat 1.879 elevi, inregistrandu-se 231 de absenți. Lucrarile au fost scanate in prezența elevilor…

- Patronii celor mai importante companii din Transilvania sunt așteptați la Zalau, pentru a participa la a III-a ediție a „Business Forum”, eveniment programat sa se desfașoare in data de 16 februarie, incepand cu ora 10, la complexul Brilliant Events. Forumul este organizat de Organizația Patronilor…

- Aproape doua sute de salajeni au ajuns, in a treia saptamana din luna ianuarie a acestui an, la Spitalul Județean de Urgența din Zalau cu fracturi, plagi, traumatisme și entorse, unele fiind cauzate de cazaturile pe gheața sau zapada. Din pacate, in perioada similara, peste 80 de persoane s-au prezentat…

- Marți noaptea, la ora 2:48, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat despre producerea unui accident rutier intre 2 microbuze. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului Salaj a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La…

- Miercuri, 10 ianuarie a.c., la ora 22.20, pe drumul comunal 70 A, intre localitațile Buciumi și Sangeorgiu de Meseș, polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Sanmihaiu Almasului au depistat in trafic un barbat de 47 de ani, din localitatea salajeana Bogdana. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat…

- Agresorul este audiat, joi, sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj dupa ce, noaptea trecuta, sotia lui a fost gasita zdrobita, in fata blocului, banuiala fiind ca femeia a fost aruncata pe geamul apartamentului situat la etajul trei al imobilului.

- Cu prilejul sfintelor Sarbatori ale Craciunului si Anului Nou transmitem salajenilor sa aiba parte de sanatate, speranta și multe bucurii alaturi de cei dragi.Sarbatori Fericite!Organizația UDMR Salaj Acest articol Organizația UDMR Salaj: -sanatate, speranta și multe bucurii alaturi de cei dragi a aparut…