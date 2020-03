Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Barca, unul din cei mai cunoscuți maeștri de sunet din Timișoara implinește astazi 61 de ani, ocazie cu care redacția Pressalert alaturi de melomani ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Cunoscut ca și inginer de sunet (sunetist, mai popular), in spatele mixerului, ca DJ și ca profesor de cursuri…

- Lumea muzicala romaneasca este iar in doliu! S-a stins din viața Garbis Dedeian, unul din cei mai mari jazzmani romani. Considerat un genul al saxofonului, artistul cel care a descoperit și format o lunga lista de muzicieni cunoscuți, a inchis ochii in singuratate, la 61 de ani, in locuința sa din București.…

- Nascut in Tulcea, la Mila 23, fostul mare canoist Ivan Patzaichin, 70 de ani, este creștin ortodox de rit vechi.Astfel, dupa ce a sarbatorit Craciunul pe 7 ianuarie, marele sportiv se pregatește sa treaca in anul...2020.Evenimentul va avea loc duminica spre luni, iar Ivan Patzaichin s-a pregatit intens…

- Soții Sue și Noel Radford, din Marea Britanie, au fost amandoi adoptați și au avut primul lor copil, Chris, in 1989, cand ea avea doar 14 ani. La doar patru ani dupa aceea, Sue a ramas insarcinata pentru a doua oara și a nascut o fetița – Sophie. La doar un an dupa aceea, Sue Radford, din Morecambe,…

- Un numar de 27 de copii s-au nascut in prima si a doua zi a sarbatorii Craciunului, in maternitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgente (SCJU) Constanta, dintre care 15 baieti si 12 fete, au informat vineri reprezentantii unitatii medicale, scrie Agerpres. "In prima zi de Craciun, in maternitatea…

- Comuna mea natala, Lipova, un taram fara prea multe artificii, cu locuitori ancorați in propriile interese si aspirații, de la țarani simpli, pana la oameni cu pretenții, ascunde povești de viața uimitoare. Dincolo de micile excepții, acest taram, aflat la aproximativ 15 km de agitația civilizata a…

- Sur Austru, noul proiect al membrilor din ultima componența Negura Bunget, care are la baza o tematica muzicala inspirata din natura și folclorul transilvanean, va susține un concert simfonic vineri, 27 decembrie, la Sala Palatului Cultural din Arad, de la ora 19. Albumul „Meteahna Timpurilor“, mult…