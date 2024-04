Stiri pe aceeasi tema

- Din putinele marturii despre Sfantul Gheorghe, confirmate in general de catre aghiografi, reiese ca s-a nascut in Capadocia, intr-o familie nobila, pe la sfarsitul secolului al III-lea. Sfantul Simeon Metafrastul spune ca parintii lui erau crestini.Tatal Sfantului Gheorghe a murit de tanar; din ...

- Praznuit in fiecare an pe 23 aprilie, Sfantul Mare Mucenic Gheorghe purtatorul de biruința este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai poporului roman. Este cunoscut in tradiția populara și ca San-George sau Sangeorz – patronul naturii inverzite, al vegetației, al vitelor și al oilor. In tradiția populara…

- Mesaje si urari de Sfantul Gheorghe. Crestinii il sarbatoresc pe 23 aprilie pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Peste 900.000 de romani, care poarta numele de Gheorghe, Gheorghita, Georgiana, George sau Georgeta si alte nume derivate isi serbeaza ziua numelui astazi. Cu aceasta…

- Ortodoxe Sf. Mare Mc. Gheorghe , purtatorul de biruinta; Sf. Mc. ValerieGreco-catolice Sfantul Mare Mucenic GheorgheRomano-catoliceSs. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m. Tradiții și obiceiuri pentru Sfantul Gheorghe in 2024. Cine ține cont de asta va avea sanatate și noroc tot anul Sfantul Mare Mucenic…

- Nume sarbatorite de Sfantul Gheorghe 2024 • Nume derivate de la Gheorghe • Cui ii spunem ”la mulți ani” de Sf. Gheorghe | cugirinfo.ro Peste 900.000 de romani iși serbeaza onomastica, in 23 aprilie, cu ocazia Sfantului Gheorghe. Sfantul Mare Mucenic s-a nascut in Capadocia intr-o familie creștina și…

- Romani care isi sarbatoresc onomastica – Nume care se sarbatoresc de Sfantul Gheorghe 2024 | alba iulia info.ro Peste 900.000 de romani iși serbeaza onomastica, in 23 aprilie, cu ocazia Sfantului Gheorghe. Sfantul Mare Mucenic s-a nascut in Capadocia intr-o familie creștina și a trait in timpul domniei…

- In luna aprilie, Biserica Ortodoxa praznuiește cateva sarbatori, cele mai importante fiind Floriile și Sfantul Gheorghe. Pe langa acestea doua, luna curenta include și numeroase sarbatori cu cruce neagra. The post PRAZNICE IMPORTANTE Sarbatori cu cruce roșie in calendarul ortodox, pe luna aprilie first…

